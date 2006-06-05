Президиум ВС Крыма называет нецелесообразными учения ”Си-Бриз-2006”

Президиум Верховного Совета Автономной Республики Крым считает нецелесообразным проведение учений "Си-Бриз-2006" в Крыму. Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в соответствующем заявлении.

В частности, в заявлении отмечено, что причиной обострившейся ситуации стали «непродуманные действия Министерства обороны Украины по выгрузке в морском порту города Феодосии груза военного назначения США, а также прибытию в аэропорт "Симферополь" большой группы военнослужащих США».

Согласно документу, руководство Автономной Республики Крым даже не было поставлено в известность о проведении этих мероприятий, что является нарушением конституционных принципов отношений органов государственной власти и органов власти автономии.

Также члены Президиума ВР АРК убеждены, что Совет национальной безопасности и обороны Украины, Министерство иностранных дел Украины, Министерство обороны Украины с большим опозданием реагируют на сообщения средств массовой информации по этому поводу, лишая тем самым граждан, политические партии и общественные организации, органы власти страны и Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления полной и достоверной информации о происходящих событиях.

«Выражая интересы крымчан, территориальных громад и всего населения автономии, Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым обращается к Президенту Украины, с предложением приостановить взаимодействие Министерства обороны Украины со структурами США и НАТО на территории Крымского полуострова до рассмотрения этого вопроса Верховной Радой Украины с точки зрения его соответствия статьям 85 и 92 Конституции Украины, а также статьи 8 Закона Украины "О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины" и принятия надлежащего решения.

Одновременно Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым обращается к Верховной Раде Украины с просьбой рассмотреть данный вопрос во внеочередном порядке, поскольку его затягивание может привести к дальнейшей эскалации акций протеста, что поставит под угрозу сохранение общественного порядка в Крыму.

В сложившейся общественно-политической обстановке Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым считает нецелесообразным проведение учений "Си-Бриз-2006" на территории автономии», – говорится в заявлении.