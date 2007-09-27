Женская солидарность: Герман вступилась за Тимошенко

Кандидат от Партии Регионов Анна Герман возмущена поведением "части представителей львовской интеллигенции” которые встречались с лидером БЮТ Юлией Тимошенко во Дворце графов Потоцких во Львове. Недавно в том же зале львовская интеллигенция стоя приветствовала лидера ПР Виктора Януковича, сообщает сайт ПР с ссылкой на слова политика.

”А когда на такую же встречу пришла Юлия Владимировна - встала лишь часть зала – заметила Герман. - Остались сидеть, в частности, представители верхушки Львовской власти. Мне было стыдно за них. (Хотя что имеет общий власть с интеллигенцией?). Где-де, но во Львове мужчины должны знать, что когда заходит женщина, ее приветствуют стоя, без разницы – будут за нее голосовать или нет”, - подытожила политик.