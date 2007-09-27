НУ-НС обещает не обжаловать результаты выборов

Блок "Наша Украина - Народная самооборона" не будет обжаловать общенациональные результаты досрочных парламентских выборов. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил заместитель руководителя избирательного штаба блока Николай Онищук. "Результаты национальные по выборам 30 сентября мы оспаривать не собираемся. Это волеизъявление народа", - сказал он. Н.Онищук отметил, что подобное волеизъявление является конституционным императивом для всех политиков и политических сил, а потому должно быть признанным.

В то же время Н.Онищук подчеркнул, что блок будет обжаловать результаты выборов только на отдельных участках, где случаи нарушений будут носить "очевидный и массовый характер".

РБК-Украина