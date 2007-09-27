НУ-НС обещает не обжаловать результаты выборов

13:50, 27 сентября 2007
Политика
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Онищук назвал только одно исключение

Николай Онищук и Иван Васюник в перерыве заседания оппозиции и коалиции. Киев, 25 апреляБлок "Наша Украина - Народная самооборона" не будет обжаловать общенациональные результаты досрочных парламентских выборов. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил заместитель руководителя избирательного штаба блока Николай Онищук. "Результаты национальные по выборам 30 сентября мы оспаривать не собираемся. Это волеизъявление народа", - сказал он. Н.Онищук отметил, что подобное волеизъявление является конституционным императивом для всех политиков и политических сил, а потому должно быть признанным.

В то же время Н.Онищук подчеркнул, что блок будет обжаловать результаты выборов только на отдельных участках, где случаи нарушений будут носить "очевидный и массовый характер".

РБК-Украина

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