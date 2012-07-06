ВР включила в повестку дня заявление Томенко, но дала время на размышления

Верховная Рада Украины включила в повестку дня сессии вопрос относительно заявления заместителя председателя Верховной Рады Николая Томенко об отставке с этой должности.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 257 народных депутатов.

Парламент должен рассмотреть этот вопрос в течение 10 дней, однако не будет этого делать, если вице-спикер его отзовет. "Согласно закону, в течение 10 дней парламент должен дать ответ на то или другое заявление после того, как этот вопрос включен в повестку дня", - сказал на заседании в пятницу первый вице-спикер Адам Мартынюк, сообщает ТСН.