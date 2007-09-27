Кучма говорит, если Янукович пойдет в суд, Запад наберет воды в рот

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА прогнозирует, что суды не смогут отменить результаты досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня отвечая на вопрос журналистов.

«Думаю, для этого особых оснований не будет, и никакой суд не признает результаты выборов сфальсифицированными», - сказал Л.КУЧМА. По его мнению, для той политической силы, которая инициирует выборы, это не выгодно.

В тоже время Л.КУЧМА отметил, что если обжалование результатов выборов в судах будет инициировать Партия регионов, то Запад «наберет воды в рот, вроде бы в Украине ничего не происходит».

«Если сравнить 2004 год и сегодняшнее использование админресурса, тогда и сейчас, то сегодня они (Запад – УНИАН) молчат, потому что все свои», - сказал он.