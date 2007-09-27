Луценко призывает гнать коммунистов к чертям

Лидер избирательного блока «Наша Украина – Народная Самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО призвал галичан не отдавать ни одного голоса «предателям и коммунистам».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил вчера в Ивано-Франковске на Вечевом майдане, выступая перед избирателями после регионального телемоста с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «Задачи для будущего правительства».

«Почему люди в настоящее время выходят на площади и думают, как проголосовать за демократов, чтобы их голос не был украден? – спросил участников митинга Ю.ЛУЦЕНКО. -. Ответ очень простой и сложный как всегда в украинской истории. Предательство. Предательство МОРОЗА. Который предавал из шкурного интереса. Хотел быть председателем Верховной Рады и предавал 15-летнюю историю социалистов и миллионы голосов украинцев, которые делегировали ему право продолжить политику Майдана».

«Грех говорить здесь, под куполами всех храмов Ивано-Франковска, но скажу. – отметил лидер НУ-НС. - Мне кажется, Евангелие ошибалось. Иуда не повесился. Он просто изменил фамилию и пошел работать спикером украинского парламента. Вот проблема, почему мы идем на досрочные выборы».

«Я понимаю прекрасно, что здесь, на Галичине это возможно и лишнее, но все же прошу, уважаемые друзья! Ни одного голоса предателям-социалистам, чтобы раз и навсегда украинские политики запомнили: ложь и предательство в Украине карается окончательным поражением во время любых политических процессов. Я верю, что Ивано-Франковск не даст ни одного голоса любым социалистам и любым другим предателям», - отметил политик.

«Я знаю, что здесь излишне агитировать против коммунистов. – отметил Ю.ЛУЦЕНКО. - Знаю, что Галичина наелась коммуны по самое никуда. Гоните ту коммуну к чертям, если хотим жить своей правдой в своем доме»

«Господа, вы ездите в Европу, чтобы выжили ваши семьи. В какой стране вы видели коммунистов при власти, - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО. - Хотим жить как в Европе – к чертям коммуну. Верю, что здесь, на Галичине ни одного голоса этим предателям не достанется».