Мороз: если их не возьмет, Ющенко переиграет выборы

Председатель Верховной Рады V созыва, лидер СПУ Александр МОРОЗ убежден, что в случае, если Президент Украины и нынешняя оппозиция не получит на внеочередных парламентских выборах «нужный им результат, - они вновь пойдут на очередные выборы».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня в ходе рабочей поездки в город Херсон во время встречи с жителями города.

А.МОРОЗ выразил убеждение, что нынешняя избирательная кампания для действующей коалиции «закончится успешно, и коалиция останется такой же», как и в парламенте пятого созыва.

Также А.МОРОЗ в очередной заявил, что «Президента интересует только одно – изменение Конституции, которое сделает Президента царем», позволив ему назначать все ключевые фигуры в государстве единолично, в том числе, руководителей силовых структур и министров.

А.МОРОЗ также подверг резкой критике перебирание со стороны СНБО на себя несвойственных для этой структуры функций, в частности, увольнения министров.

Председатель Верховной Рады Украины призвал участников встречи быть взвешенными на выборах. «Идет борьба не об отношении к власти, идет борьба за доступ к газовой трубе, за «крышевание» НДС» и тому подобное, - сказал он.

А.МОРОЗ также отметил попытки окружения Президента оказывать влияние на судебную ветвь власти. «Так, ставится вопрос, чтобы выборы признать несостоявшимися, если их не возьмет», - сказал А.МОРОЗ, отметив, что для этого сейчас Президент «налаживает свой контроль над судебной системой».

По данным пресс-службы ВР, встреча А.МОРОЗА с жителями города в драматичном театре им. Кулиша проходила во тьме, сцена освещалась только свечами и несколькими маломощными светильниками, и свет включили только за 15 минут до окончания встречи. Как сообщили работники театра, свет в помещении, где должна была проходить встреча с председателем Верховной Рады Украины, пропал за два часа до ее начала. В других помещениях в это время свет был.