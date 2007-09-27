Из избирательных комиссий сбегут даже самые стойкие?

Суд обязал членов избирательных участков проверять данные о желающих голосовать на дому лично, а не по телефону.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня вынесла коллегия судей Окружного административного суда г. Киева.

Таким образом суд удовлетворил соответствующий иск блока «Наша Украина - Народная самооборона» в Центральную избирательную комиссию.