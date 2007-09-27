Из избирательных комиссий сбегут даже самые стойкие?
12:24, 27 сентября 2007Политика
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Как выполнить решение суда?
Суд обязал членов избирательных участков проверять данные о желающих голосовать на дому лично, а не по телефону.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня вынесла коллегия судей Окружного административного суда г. Киева.
Таким образом суд удовлетворил соответствующий иск блока «Наша Украина - Народная самооборона» в Центральную избирательную комиссию.
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