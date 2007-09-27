Ющенко сказал Тимошенко, что у них есть только один вариант

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО подчеркнул, что в новом парламенте может быть создана только демократическая коалиция.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, он выразил убеждение, что консолидация демократических сил Украины сегодня является залогом их победы и создания в новом парламенте демократической коалиции.

Президент уверен, что все демсилы – и прежде всего те, которые вместе стояли на Майдане, сделали серьезные выводы из недавней истории. Следовательно сегодня, отметил глава государства, чрезвычайно важным является дать избирателям четкий сигнал – демократы готовы действовать вместе, совместно реализовывая национальные приоритеты Украины. «Я хотел бы сказать, что у нас есть только один вариант – это формирование демократической коалиции. И большая точка. Другой коалиции не будет», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, в настоящее время украинским демократам «нужно договориться об очень эффективной и быстрой политике для людей» – «чтобы граждане почувствовали, что эта победа оплачивает все те ожидания, которые у них были». Последние год-полтора из-за отсутствия у правительства программы действий страна утратила много возможностей – начиная с коммунального хозяйства и энергетики до социальной сферы, констатировал Президент.

«Все понимают, что здесь есть много вопросов, которые нужно сделать в союзе. Я готов эти вопросы вместе обсуждать, брать на себя ответственность и двигаться вперед», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО согласилась с главой государства относительно необходимости объединения демократических сил в новом парламенте и сосредоточения их работы на улучшении благосостояния граждан. «Я действительно считаю, что это самое важное – коалиция может быть только демократическая... Убеждена, демократические силы будут вместе иметь большинство в парламенте», – сказала лидер БЮТ.