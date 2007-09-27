Кучма дает оптимистичный прогноз для Литвина

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА не исключает отставки Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО после внеочередных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КУЧМА сказал, отвечая на вопросы журналистов.

Так, отвечая на вопрос возможно ли после досрочных парламентских выборов досрочные президентские выборы, он сказал: «Это может быть. Если снова будет коалиция на грани фантастики, если какая-то сила войдет туда, только, чтобы поиграть мускулами, то всегда будет возможность проявить неудовлетворенность полученным результатом».

В тоже время Л.КУЧМА высказал надежду, что разум победит, поскольку «страна уже не выдержит того, что происходит». Он отметил, что всегда был сторонником создания широкой коалиции в парламенте. По его мнению, кроме Партии регионов и «Нашей Украины», к коалиции должна присоединиться еще одна политическая сила, которая не позволит разрушить коалицию в случае игры одного из участников коалиции. По его мнению, такой силой могут быть коммунисты или социалисты, или Блок Литвина. В отношении Блока Литвина Л.КУЧМА спрогнозировал, что этот блок пройдет в ВР.