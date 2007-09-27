На ICTV начнется спецпроект «Свобода слова» с Президентом Украины

Завтра, 28 сентября, в прямом эфире телеканала ICTV в 19.20 начнется специальный общенациональный проект «Свобода слова» с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЮЩЕНКО намерен провести откровенный разговор с интеллектуальной элитой о сценариях будущего Украины.

Планируется, что будут обсуждены такие вопросы: “Как сохранить единство общества? Где взять ответственную элиту? Как достичь самоочищения? Как сделать действенными слова о ценностях и патриотизме? Кто построит современную страну, которой мы все сможем гордиться?”.

Студии будут находиться в Киеве, Харькове, Львове.

Общенациональный проект «Свобода слова» с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО также будут транслировать Национальная телекомпания Украины и «5-й канал».