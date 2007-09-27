Цушко попросил дать ему телохранителей

Кандидат в народные депутаты от СПУ, министр внутренних дел Василий ЦУШКО сегодня в 14.00 передаст обращение и документы о своем отравлении в Генеральную прокуратуру Украины.

Сам В.ЦУШКО, отвечая на вопрос журналистов, отметил: «Сегодня я подам заявление в Генпрокуратуру. Ничего больше комментировать не буду». При этом он добавил, что в случае необходимости он проведет еще одну пресс-конференцию.

Отвечая на один из вопросов, он сказал: «Сейчас я уже уверен… Меня хотели убить. Я выжил чудом, потому что наши врачи провели терапию». На вопрос, знает ли он, кто его отравил, В.ЦУШКО ответил: «Нет. У меня есть подозрения». Вместе с тем он отметил, что зная факты украинской истории, вряд ли когда-нибудь можно будет получить четкий ответ на этот вопрос.

Говоря о позиции Президента по поводу его (В.ЦУШКО) заявления об отравлении, последний выразил сожаление, что он как гражданин страны не имеет гарантий относительно прав и свобод со стороны высшего руководства страны. «Я сожалею, что наш Президент не понимает слова «гарант», - сказал он.

Также В.ЦУШКО сообщил, что до вчерашнего дня «он ездил только с водителем», но сейчас попросил, чтобы ему усилили охрану.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 сентября, министр внутренних дел, кандидат в народные депутаты от СПУ В.ЦУШКО заявил, что был отравлен теофилином, и материалы, которые подтверждают его отравление, он получил 21 сентября. Он высказал предположение, что его отравили организаторы захвата Генеральной прокуратуры 27 мая.

В.ЦУШКО напомнил, что после событий 27 мая в помещении Генпрокуратуры он был госпитализирован с диагнозом инфаркт миокарда. Для лечения министр был перевезен в Германию. Однако у него возникли некоторые подозрения по поводу того, что с ним случилось. В частности, по словам В.ЦУШКО, украинские врачи поставили ему диагноз – обширный инфаркт, но уже в Германии во время анализов выяснилось, что коронарные сосуды его сердца были в порядке. Кроме того, он сообщил, что «26 мая делал кардиограмму, и были хорошие результаты, а через день – случился инфаркт».

В то же время пресс-секретарь СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, что "ни ЦУШКО, ни кто-либо из его доверенных лиц не обращался в СБУ с информацией о возможном его отравлении”. “В СБУ нет информации о возможном отравлении", - сказала она.

*** Теофилин по строению близкий к кофеину, содержится в кофе, чае и имеет возбуждающее влияние на центральную нервную систему, повышает температуру тела. В малых дозах теофилин оказывает тонизирующее действие, при высокой концентрации может вызвать отравление.