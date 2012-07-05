Бютовец говорит, что толкался с милиционером, но гаишника не бил

13:54, 05 июля 2012
Политика
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Народный депутат от "БЮТ-Батьківщини" Валерий Бабенко называет провокацией информацию милиции о якобы избиении им работника ГАИ на Европейской площади 4 июля вечером.

Бабенко говорит, что МВД говорит неправду

 

Как передает корреспондент УНИАН, депутат сказал журналистам, что вчера после 22.00 на Европейскую площадь на автомобиле приехал его сын, чтобы забрать его. «Он припарковался, согласовав это с гаишниками, и они это разрешили», - сказал В.Бабенко.

По его словам, как только сын вышел из машины, к нему подбежал работник милиции, и стал требовать документы.

Депутат утверждает, что, его сын попросил милиционера представиться и показать документы. «Тот не показал удостоверения, и стал сына бить по ногам. Сын позвонил мне, я подошел и попросил объяснений», - сказал В.Бабенко.

По его словам, работник милиции не мог дать конкретных объяснений, а лишь жестикулировал и нецензурно выражался, что впоследствии и привело к столкновению.

«Там действительно была потасовка, но я никого не бил», - отметил В.Бабенко.

Более того, сказал он, информация МВД является неправдивой, поскольку ни один работник ГАИ в столкновении не пострадал.

«Именно работник ГАИ вел себя корректно, и пытался уладить столкновение. Мы дали объяснения на месте, и все решилось», - отметил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, по информации Отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, вчера вечером в Киеве возле Украинского дома народный депутат В.Бабенко ударил кулаком в лицо сотрудника ГАИ. Госавтоинспектора госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «ссадина лица слева, закрытая черепно-мозговая травма». Факт противоправных действий народного депутата зарегистрирован в Шевченковском РУ ГУМВД Украины в г. Киеве.

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