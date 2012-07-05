Бютовец говорит, что толкался с милиционером, но гаишника не бил

Как передает корреспондент УНИАН, депутат сказал журналистам, что вчера после 22.00 на Европейскую площадь на автомобиле приехал его сын, чтобы забрать его. «Он припарковался, согласовав это с гаишниками, и они это разрешили», - сказал В.Бабенко.

По его словам, как только сын вышел из машины, к нему подбежал работник милиции, и стал требовать документы.

Депутат утверждает, что, его сын попросил милиционера представиться и показать документы. «Тот не показал удостоверения, и стал сына бить по ногам. Сын позвонил мне, я подошел и попросил объяснений», - сказал В.Бабенко.

По его словам, работник милиции не мог дать конкретных объяснений, а лишь жестикулировал и нецензурно выражался, что впоследствии и привело к столкновению.

«Там действительно была потасовка, но я никого не бил», - отметил В.Бабенко.

Более того, сказал он, информация МВД является неправдивой, поскольку ни один работник ГАИ в столкновении не пострадал.

«Именно работник ГАИ вел себя корректно, и пытался уладить столкновение. Мы дали объяснения на месте, и все решилось», - отметил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, по информации Отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, вчера вечером в Киеве возле Украинского дома народный депутат В.Бабенко ударил кулаком в лицо сотрудника ГАИ. Госавтоинспектора госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «ссадина лица слева, закрытая черепно-мозговая травма». Факт противоправных действий народного депутата зарегистрирован в Шевченковском РУ ГУМВД Украины в г. Киеве.