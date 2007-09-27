Цушко придет к генпрокурору

Кандидат в народные депутаты от СПУ, министр внутренних дел Василий ЦУШКО сегодня в 14.00 передаст обращение и документы о своем отравлении в Генеральную прокуратуру Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.

Пресс-служба приглашает к участию в мероприятии представителей средств массовой информации (г. Киев, ул. Резницкая, 13/15 – возле главного входа).