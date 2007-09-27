Цушко придет к генпрокурору

11:19, 27 сентября 2007
Политика
654 0

Не один, с документами...

Министр внутренних дел Украины Василий Цушко во время заседания правительства. Киев, 25 июля Кандидат в народные депутаты от СПУ, министр внутренних дел Василий ЦУШКО сегодня в 14.00 передаст обращение и документы о своем отравлении в Генеральную прокуратуру Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.

Пресс-служба приглашает к участию в мероприятии представителей средств массовой информации (г. Киев, ул. Резницкая, 13/15 – возле главного входа).

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter