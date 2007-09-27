Янукович и Тимошенко просят стать на колени

Лидер Партии регионов Виктор Янукович призывает своих сторонников воздержаться в четверг - Праздник Воздвижения Креста Господня – от громких акций.

"В день Праздника Воздвижения Креста Господня прошу вас, дорогие мои единомышленники, соратники и сторонники, воздержаться от громких акций", - говорится в обращении Януковича, которое распространила пресс-служба Партии регионов.

"В такой большой праздник надо пойти в храм и помолиться, попросить Господа, чтобы помог нам воздвигнуть наши усилия на добрый путь", - добавил премьер-министр.

В свою очередь лидер БЮТ Юлия Тимошенко призывает всех украинцев помолиться в пятницу, последний день избирательной агитации.

"За последние месяцы избирательной кампании в стране было вылито очень много грязи, сказано много обидных, досадных и несправедливых слов. Много агрессии, злости, несправедливости", - цитирует слова Тимошенко пресс-служба БЮТ.

"И именно поэтому я прошу, пусть хоть в последний день избирательной агитации 28 сентября отказаться от поливания грязью друг друга, от клеветы, от выяснения отношений", - заявила лидер блока.

Тимошенко призывает "в этот день всех людей, всех граждан Украины, независимо от веры, конфессионной принадлежности, политических симпатий, возраста и социального положения склониться в молитве за Украину".

"Я хочу, чтобы мы обратились к Богу и попросили у него счастья и лучшей доли для Украины, для своих семей, для своих детей, своего будущего", - отметила она.

"Где бы каждый из нас не был - в Луганске, Львове, Одессе или в Чернигове, дома или в дороге - остановимся на миг, прислушаемся к своему сердцу, к своей душе. Обратимся к Господу нашему и скажем несколько искренних теплых чутких слов", - добавила лидер БЮТ.

"И своим друзьям, и недругам. И соратникам, и оппонентам. В Вере, Надежде и Любви наше спасение и будущее. Будущее наших детей, будущее нашей Большой Украины.

Благодарю Вас. Пусть помогает Вам Бог!", - завершила Тимошенко.

В сообщении отмечается, что молитва состоится в пятницу на Софиевской площади в 18.30.

Украинская правда