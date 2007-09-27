Москаль считает, что Цушко в детстве объелся химикатов

Кандидат в народные депутаты от блока "Наша Украина - Народная самооборона" Геннадий Москаль допускает, что министр внутренних дел Василий Цушко еще в детстве "объелся химикатов".

“Наверное, Василий Цушко в детстве объелся химикатов. Иначе его заявления об отравлении невозможно комментировать”, - сказал в комментарии сайту RAZOM Геннадий Москаль.

“Если бы в какой-то другой стране мира министр внутренних дел говорил что-то подобное, то его быстро бы отправили в отставку или положили в психиатрическую больницу”, - убежден он.

“Те препараты, которыми якобы отравился Цушко, принимают астматики. Чтобы ними отравиться, нужно съесть 30 таблеток. Неужели взрослый человек не видел, что он ел?” – подчеркнул Москаль.

Он напомнил, что сразу по возвращении из Германии министр внутренних дел говорил, что его никто не травив. “А за три дня до выборов, когда в СПУ поняли, что их рейтинг стремится к нулю, социалисты решили такими бессмыслицами поднять себе рейтинг, - считает член Блока. - Это может вызвать только смех. С другой стороны, у всех возникают сомнения относительно целесообразности пребывания на должностях таких недалеких министров как Цушко”, - сказал Геннадий Москаль.