Оппозиция: большинство попытается во второй раз рассмотреть языковой закон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на митинге перед Украинским домом сообщил лидер «Фронта Змін» Арсений Яценюк.

«Литвин не подпишет этот закон. Однако они точно отправят на новую процедуру голосования этот проект», - сказал А.Яценюк. В таком случае, по его словам, оппозиция в первую очередь будет требовать личного голосования каждого народного депутата в Верховной Раде. И тогда, убежден лидер «Фронта Змін», необходимых 226 голосов не будет. А.Яценюк отметил, что повторное рассмотрение законопроекта возможно завтра или послезавтра, «поскольку это личное указание Януковича». Он отметил, что для принятия законопроекта в соответствии с процедурой необходимо два-три дня, и именно поэтому «мы не можем свертывать акцию».