Оппозиция: большинство попытается во второй раз рассмотреть языковой закон
19:10, 04 июля 2012Политика
3206
Оппозиция считает, что властное большинство попытается во второй раз рассмотреть языковой закон.
|Арсений Яценюк призывает не сворачивать акцию
«Литвин не подпишет этот закон. Однако они точно отправят на новую процедуру голосования этот проект», - сказал А.Яценюк. В таком случае, по его словам, оппозиция в первую очередь будет требовать личного голосования каждого народного депутата в Верховной Раде. И тогда, убежден лидер «Фронта Змін», необходимых 226 голосов не будет. А.Яценюк отметил, что повторное рассмотрение законопроекта возможно завтра или послезавтра, «поскольку это личное указание Януковича». Он отметил, что для принятия законопроекта в соответствии с процедурой необходимо два-три дня, и именно поэтому «мы не можем свертывать акцию».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter