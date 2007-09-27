Луценко хочет прекратить ”пляски на могилах”

Лидер избирательного блока «Наша Украина – Народная Самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заверил прикарпатцев, что до конца года государство признает ветеранов Украинской Повстанческой Армии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил в Ивано-Франковске на Вечевом майдане, выступая перед избирателями после регионального телемоста с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «Задачи для будущего правительства».

«Господа, на 9 мая я всегда возлагаю цветы на могилы двух своих дедов, которые познакомились под Рейхстагом, – отметил Ю.ЛУЦЕНКО. – Я прекрасно понимаю, что здесь, люди воевали за себя, за нацию, за государство и нужно возлагать цветы этим героям. Я хочу, чтобы в этом году наша фракция с вашей поддержкой прекратила пляски политиков на могилах. Потому что все герои Украины, под какими бы флагами они ни воевали за Украину, должны быть чтимыми и признанными героями. Мы это сделаем именно в этом году. Порукой тому, что я об этом говорил и в Харькове, и в Донбассе и завтра в Запорожье, и здесь в Галичине».

«Я говорю это искренне, потому что знаю, что это залог украинского будущего, Украинского государства. Поддержите нас и в этом году герои УПА получат свое признание в украинском парламенте», - подытожил лидер НУ-НС.