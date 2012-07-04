В оппозиции запрет митингов расценили как испуг Януковича

Представители Объединенной оппозиции "За Батьківщину" Арсений Яценюк и Николай Томенко заявляют, что решение Окружного административного суда Киевао запрещении проведения массовых акций в центральной части Киева с 4 по 9 июля не касается акции в защиту украинского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк и Н.Томенко заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Это не массовая акция. Это была встреча народных депутатов Яценюка, Анатолия Гриценко, Андрея Кожемякина и еще десяти депутатов от оппозиции с украинскими гражданами, патриотами, которые вышли защитить свое государство, свой язык от преступной власти", - сказал Н.Томенко.

По его словам, ни один судья не имеет "ни политического, ни правового, ни морального права" запретить проведение встреч украинских граждан с народными депутатами.

"Я оцениваю это (решение суда — УНИАН) как испуг Януковича, который не доехал на пресс-конференцию, может он завтра ее хочет провести, и они ищут механизмы, как его запустить в Украинский дом", - добавил М.Томенко.

В свою очередь А.Яценюк подчеркнул, что право на мирные собрания гарантированно Конституцией Украины, нормы которой являются нормами прямого действия.

"Мы уже видели копию этого решения, и оно вообще нас не касается", - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева запретил проведение массовых акций в центральной части Киева на протяжении 4-9 июля.

В решении от 3 июля ограниченно право на мирные собрания, пикетирование, пешие марши, демонстрации, мирные собрания, и т. п. путем запрета гражданину Торубе Вадиму Николаевичу и другим субъектам, реализующим право на мирные собрания, проведение мероприятий с 4 июля по 9 июля 2012 года включительно по улице Крещатик, Майдане Незалежности, возле зданий Верховной Рады по улице Грушевского, Администрации Президента, Кабмина, центра делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" и на Европейской площади.

Решение было принято на основании иска представителей Киевской городской госадминистрации.

С этим решением исполнительная служба ознакомила участников акции в защиту украинского языка, которая проходит возле Украинского дома.