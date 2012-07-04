Суд запретил киевлянам собираться в центре

Окружной административный суд Киева запретил проведение массовых акций в центральной части Киева в течение 4-9 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суда журналистам продемонстрировали государственные исполнители.

В решении от 3 июля ограничено право на мирные собрания, пикетирование, шествия, демонстрации и т.п. путем запрета гражданину Торуба Вадиму Николаевичу и другим субъектам, которые реализуют право на мирные собрания, проведение мероприятий с 4 июля по 9 июля 2012 года включительно по улице Крещатик, Майдан Незалежности, возле зданий Верховной Рады по улице Грушевского, возле Администрации Президента, Кабмина, центра делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" и на Европейской площади.

Решение было принято на основании иска представителей Киевской городской госадминистрации.

На просьбу уточнить, какие основания были у суда запретить протестные акции, работник исполнительной службы сказал, что в решении суда основания не приведены.

С этим решением исполнительная служба ознакомила участников акции в защиту украинского языка, который проходит возле Украинского дома.