Онищук: слухи о Ющенко существенно преувеличены

Слухи о том, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО хочет переписать «под себя» Конституцию Украины, «существенно преувеличены». Об этом сказал представитель Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Николай ОНИЩУК во время теледебатов с представителями Социалистической партии Украины на Первом Национальном телеканале.

«Я работаю с Президентом Украины и знаю, что такого политического задания нет», - отметил он. По словам Н.ОНИЩУКА, ставится задание создать баланс между ветвями власти и возобновить контроль за ее деятельностью.

Н.ОНИЩУК отметил, что «перманентные изменения в Конституцию в действительности людьми не поддерживаются». Он считает, что политики должны предлагать обществу новую Конституцию лишь в том случае, когда «это очень необходимо и позволяет разрешить конфликты, которые политики сами в силу или политической недоразвитости, или отсутствия политической культуры не могут разрешить».

Он отметил, что в этой ситуации не может идти речь «о перетягивании каната на сторону Президента, парламента или правительства». По словам представителя НУ-НС, изменения в Конституцию нужно внести, чтобы «органы власти могли эффективно осуществлять свои полномочия, а не для того, чтобы получить больше власти».