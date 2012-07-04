Адвокат: Вовк единолично ограничил Иващенко время на подачу апелляции

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.Иващенко Борис Нечипоренко.

«Ограничение осужденного каким-то сроком на ознакомление с делом в порядке статьи 349 Уголовно-процессуального кодекса Украины - не предусмотрено законом. Тем не менее, судья Вовк вынес указанное выше постановление единолично, даже не поставив своих коллег в известность. Хотя, согласно процессуальному закону, все судебные решения по делу, рассматриваемому коллегией судей, принимаются исключительно коллегиально. Один из судей (даже если этот судья председательствующий по делу) единолично принимать судебные решения по делу не вправе, не поставив своих коллег в известность. Ибо они, не исключено, могли и не согласиться с незаконным предложением судьи Вовка ограничить Иващенко в сроках для ознакомления с делом», - сказал Б.Нечипоренко.

По его словам, после вынесения приговора В.Иващенко обратился к суду с ходатайством об ознакомлении с протоколами судебных заседаний и с отдельными томами дела. Как пояснил Б.Нечипоренко, это было обусловлено тем, что в судебном заседании было установлено, что некоторые документы, с которыми его подзащитный знакомился на следствии, находятся совершенно в других томах, а некоторые документы вообще из дела исчезли.

Б.Нечипоренко заявил, что после объявления об окончании следствия и предоставления В.Иващенко материалов для ознакомления, следователи, «грубо нарушая закон, продолжали «верстать» дело как хотели – документы из одного тома перешивали в другой, составляли процессуальные документы, не соответствующие действительности и т.п.»

«Это не просто слова. Защитой, например, обнаружены процессуальные документы, датированные следователем 29 октября 2010 года, а приложения к этим документам датированы 1 ноября 2010 года (то есть после объявления об окончании следствия). К сожалению, суд, несмотря на явную фальсификацию материалов дела и соответствующие ходатайства защиты, никак не отреагировал на допущенный следствием правовой беспредел, в связи с чем В.Иващенко, готовясь к апелляционному суду, решил еще раз перепроверить материалы дела», - сказал Б.Нечипоренко, добавив, что его подзащитный подал апелляцию на незаконное решение судьи.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны “Феодосийский судно-механический завод".

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы.