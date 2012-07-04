Ефремов не видит связи между принятием языкового закона и визитом Путина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос, не связано ли принятие закона с нарушением регламента с приездом В.Путина в Украину в ближайшее время.

Он подчеркнул, что даже не знает про «какие-то визиты».

«Мы настолько плотно работали в последнее время здесь в парламенте, и время было настолько сжато, что некогда было отслеживать другие политические события», - подчеркнул А.Ефремов.

По его словам, фракция Партии регионов заявляла, что языковой закон будет принят во время текущей сессии парламента (сессия закрывается 6 июля - УНИАН), и потому делалось все для того, чтобы этот закон был принят.

А.Ефремов также заявил, что вчерашний визит премьер-министра Украины Николая Азаров в парламент не был связан с принятием языкового закона. По его словам, это «совершенное совпадение».

Как сообщал УНИАН, 3 июля ВР приняла закон «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко. Законом предусмотрено, что русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27-ми.