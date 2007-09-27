Регионалы выпьют шампанское и соберут железяки

09:04, 27 сентября 2007
Политика
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«Мы уйдем в 17:00 после победы»

Партия регионов намерена демонтировать сцену на Майдане Незалежности в столице после оглашения позитивных для нее результатов выборов Рады. 

Анна ГерманОб этом заявила в эфире телевизионного канала «Интер» кандидат в депутаты от ПР Анна Герман.

Она отметила, что сцена на главной площади страны появилась исключительно для того, чтобы отметить победу. Герман пообещала, что регионалы только выпьют шампанское за победу и «соберут эти все железяки».

На уточняющий вопрос, произойдет ли это 1 октября, регионалка ответила: «Мы уйдем в 17:00 после победы».

Напомним, сторонники Партии регионов 22 сентября установили палаточный городок на Майдане Незалежности в Киеве. Премьер-министр, лидер Партии регионов Виктор Янукович объясняет тот факт, что Партия регионов разбила палаточный городок на Майдане, намерением противодействовать возможным фальсификациям выборов со стороны своих политических оппонентов.

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