Регионалы выпьют шампанское и соберут железяки
«Мы уйдем в 17:00 после победы»
Партия регионов намерена демонтировать сцену на Майдане Незалежности в столице после оглашения позитивных для нее результатов выборов Рады.
Об этом заявила в эфире телевизионного канала «Интер» кандидат в депутаты от ПР Анна Герман.
Она отметила, что сцена на главной площади страны появилась исключительно для того, чтобы отметить победу. Герман пообещала, что регионалы только выпьют шампанское за победу и «соберут эти все железяки».
На уточняющий вопрос, произойдет ли это 1 октября, регионалка ответила: «Мы уйдем в 17:00 после победы».
Напомним, сторонники Партии регионов 22 сентября установили палаточный городок на Майдане Незалежности в Киеве. Премьер-министр, лидер Партии регионов Виктор Янукович объясняет тот факт, что Партия регионов разбила палаточный городок на Майдане, намерением противодействовать возможным фальсификациям выборов со стороны своих политических оппонентов.