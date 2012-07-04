Кличко пострадал от слезоточивого газа (фото)

Лидер партии УДАР Виталий Кличко пострадал от слезоточивого газа во время столкновения между сотрудниками милиции и участниками митинга оппозиции против языкового закона возле Украинского дома в Киеве.

Бойцы спецподразделения «Беркут» несколько раз применяли сегодня против участников митинга в защиту украинского языка под Украинским домом слезоточивый газ.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время десятки людей пытаются оказать друг другу первую медицинскую помощь, промывая глаза и ожоги, полученные от слезоточивого газа.