Кличко пострадал от слезоточивого газа (фото)
11:59, 04 июля 2012Политика
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Беркутовцы несколько раз использовали слезоточивый газ в столкновении с протестующими под Украинским домом.
Кличко был в живой цепи
Лидер партии УДАР Виталий Кличко пострадал от слезоточивого газа во время столкновения между сотрудниками милиции и участниками митинга оппозиции против языкового закона возле Украинского дома в Киеве.
Митингующим было не сладко ..
Бойцы спецподразделения «Беркут» несколько раз применяли сегодня против участников митинга в защиту украинского языка под Украинским домом слезоточивый газ.
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время десятки людей пытаются оказать друг другу первую медицинскую помощь, промывая глаза и ожоги, полученные от слезоточивого газа.
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