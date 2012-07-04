Под Украинским домом у голодающего журналиста случился сердечный приступ

Как передает корреспондент УНИАН, его госпитализировала «скорая помощь», медики пока не уточнили его диагноз.

Ранее С.Рахманин объявил голодовку в знак протеста против принятия Верховной Радой «языкового закона Колесниченко – Кивалова».

Как сообщал УНИАН, сегодня возле Украинского дома в Киеве, где вчера оппозиция начала акцию в защиту украинского языка, а сегодня должна была проходить пресс-конференция Президента Украины, произошли столкновения между народными депутатами, митингующими и бойцами «Беркута», когда милиционеры оттесняли депутатов от входа в здание.