Под Украинским домом у голодающего журналиста случился сердечный приступ
11:45, 04 июля 2012Политика
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Во время событий возле Украинского дома у журналиста издания «Зеркало недели» Сергея Рахманина произошел сердечный приступ.
Голодающему Рахманину (справа) стало плохо на акции, фото Н. Негрей
Как передает корреспондент УНИАН, его госпитализировала «скорая помощь», медики пока не уточнили его диагноз.
Ранее С.Рахманин объявил голодовку в знак протеста против принятия Верховной Радой «языкового закона Колесниченко – Кивалова».
Как сообщал УНИАН, сегодня возле Украинского дома в Киеве, где вчера оппозиция начала акцию в защиту украинского языка, а сегодня должна была проходить пресс-конференция Президента Украины, произошли столкновения между народными депутатами, митингующими и бойцами «Беркута», когда милиционеры оттесняли депутатов от входа в здание.
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