Мороз объяснил, почему идет на выборы

Лидер Социалистической партии Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявляет, что согласился на проведение досрочных выборов, чтобы не допустить «кровопролития» в Украине.

Об этом он заявил сегодня во время теледебатов с представителями Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” на Первом Национальном телеканале, отвечая на вопрос, почему он и СПУ все-таки принимают участие в выборах, которые называет незаконными, таким способом легализируя их.

А.МОРОЗ отметил, что, неоднократно общаясь с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, он убедился, что тот пойдет “на любые шаги, на любые нарушения, в том числе на преступные, чтобы достичь поставленной для него цели – реформы власти в свою сторону”.

Лидер СПУ заявляет, что, как и другие члены коалиции, согласился на досрочные выборы «во избежание кровопролития, ведь уже было принято абсолютно антиконституционное, преступное решение о введении войск в Киев, чего не допускал ни один Президент Украины ранее и никто в Европе из руководителей государства”.

Он отметил, что “это абсолютно понятное решение, потому что кровь – всегда хуже, чем даже плохой мир”.