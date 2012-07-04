Оппозиция заблокировала Львовскую ОГА и не пускает чиновников на работу

Высокопоставленных должностных лиц, которые работают в официальном представительстве Президента во Львовской области, не пропускают на их рабочие места.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Львовского регионального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина».

«Оккупационный режим перешел границу, Украина перед угрозой потери самостоятельности. Они надеялись на то, что галичане начнут проводить агрессивную политику относительно целостности страны и восточной части. Но мы - за единую Украину, за единство государства, за украинский язык. Ночью мы расставили протестные палатки на площади Рынок и под стенами облгосадминистрации. На площади Рынок размещен информационный центр, который раздает обращение гражданам и дает консультации относительно сегодняшних действий. Насколько мне известно, сегодня была бурная ночь под стенами Украинского дома в Киеве. Соответственно, действия Объединенной оппозиции – общенациональный подъем и всеукраинские протесты против того, что вчера сделала власть», - отметил в комментарии УНИАН руководитель Львовского регионального избирательного штаба «Батькивщина» Степан Кубив.

Как проинформировал лидер Львовской «Батькивщины» Роман Илык, вчера был создан областной забастовочный комитет оппозиционных сил Львовской области, а сегодня такие комитеты будут созданы во Львове и районных центрах.

«Мы понимаем, что сегодня заявления, обращения, апелляции к власти не приносят никаких результатов. Поэтому мы будем прибегать к радикальным действиям», - отметил Р.Илык.

«Первое – это блокирование облгосадминистрации. Не впускаем на рабочее место высоких чиновников, руководителей управлений, их заместителей. Эта акция - бессрочная. Львовская ОГА арендует помещение у областного совета, причем за символическую плату – 1 гривню. Будет подниматься вопрос, чтобы расторгнуть это соглашение. Дальше будем решать вопрос максимальной передачи власти в руки забастовочных комитетов. Будем ставить вопрос о создании исполкомов и максимально передавать им исполнительные функции власти. Следующим ближайшим шагом станет сегодняшняя внеочередная совместная сессия местных советов, которая начнется в 16.00 в областном совете. На ней будем согласовывать наш радикальный план действий, не исключено, что будем блокировать автомагистрали», - заявил УНИАН Р.Илык.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 10.00 возле помещения Львовской ОГА в рамках круглосуточной акции протеста, которая началась вчера вечером, уже установлено более 20 палаток с партийной символикой ВО «Свобода» и Объединенной оппозиции «Батькивщина». На площади собираются люди. Участники акции возле проезжей части развернули плакат с надписью: «Водитель! Просигняль против «языкового» закона»!, и все водители, проезжая мимо помещения Львовской ОГА, сигналят.

Параллельно проходит акция возле центрального входа во Львовский городской совет, где оппозиционеры установили 19 палаток.