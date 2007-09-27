Луценко о фальсификациях, синих приблудах и восточных братьях

Лидер Блока «Наша Украина - Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО считает, что фальсификации не помогут Партии регионов победить на досрочных парламентских выборах. Об этом он заявил во время регионального телемоста «Задачи для будущего правительства» с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что о фальсификациях говорят очень давно. Он не исключил, что Партия регионов говорит именно о тех фальсификациях, которые выявила в восточных регионах Служба безопасности по предоставлению «Нашей Украины» относительно существования в списках избирателей «тысяч мертвых душ». По словам Ю.ЛУЦЕНКО, “сегодня синие бродяги блуждают по западной Украине и говорят: голосуй не голосуй, а все равно будет … ну, намекают, что будет ЯНУКОВИЧ”. При этом он подчеркнул, что “так не выйдет”.

Ю.ЛУЦЕНКО также выразил уверенность, что даже в восточных регионах люди будут голосовать против Партии регионов: «Я уверен, что наши восточные братья-украинцы так же поняли, что с козла не будет молока, даже если назвать его премьер-министром, и в данном случае они проголосуют против Партии регионов даже ногами».

Ю.ЛУЦЕНКО призвал голосовать за его политическую силу, отметив, что сегодня много требуют от Президента, но люди забыли, что «преступная политреформа МЕДВЕДЧУКА-МОРОЗА» отобрала практически все полномочия у ЮЩЕНКО, а закон о Кабинете министров отобрал окончательно все полномочия, «и сегодня Президент может лишь выражать свое политическое мнение по телевидению».

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что победа НУ-НС позволит Президенту реализовать его планы и навести порядок в стране.