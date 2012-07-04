Защитники украинского языка готовятся к штурму милиции

Под Украинским домом защитники украинского языка, которые протестуют против принятия скандального закона готовятся к штурму со стороны правоохранителей.

Как передает корреспондент УНИАН, сотрудники спецподразделения в полной амуниции окружили Украинский дом со всех сторон.

Оппозиционеры выстроились в "каре" перед входом в Украинский дом, в первых рядах народные депутаты: Вячеслав Кириленко, Арсений Яценюк, Андрей Парубий, Геннадий Москаль.