Защитники украинского языка готовятся к штурму милиции

08:21, 04 июля 2012
Политика
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Под Украинским домом продолжается противостояние.

Беркут под Украинским домом. Фото из Facebook

Под Украинским домом защитники украинского языка, которые протестуют против принятия скандального закона готовятся к штурму со стороны правоохранителей.

Как передает корреспондент УНИАН, сотрудники спецподразделения в полной амуниции окружили Украинский дом со всех сторон.

Оппозиционеры выстроились в "каре" перед входом в Украинский дом, в первых рядах народные депутаты: Вячеслав Кириленко, Арсений Яценюк, Андрей Парубий, Геннадий Москаль.

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