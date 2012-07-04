ПР: в Крыму довольны законом о языковой политике

Об этом сообщила пресс-служба крымской организации Партии регионов.

«На территории полуострова проживает не менее 120 народов, и я искренне рад, что Партия регионов добилась принятия такого важного для всех крымчан решения, - сказал А.Могилев. - Закон о языках дает людям возможность не только думать, мечтать и говорить на родном языке в своих семьях, но и осуществлять свои гражданские права».

По его словам, добившись принятия закона, Партия регионов выполнила обещание, данное избирателям.

«Оппозиционеры пытались под любым предлогом затянуть рассмотрение законопроекта, чтобы Верховная Рада Украины действующего состава уже не смогла вернуться к принятию решения. К счастью, им это не удалось. Голосование за законопроект состоялось в рамках закона», - считает А.Могилев.

В Крыму проживают около 2 миллионов человек, при этом большинство русские. Крымские татары составляют около 13% населения полуострова.