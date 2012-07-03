За "языковой" закон голосовала карточка депутата, который был в это время за границей
18:02, 03 июля 2012Политика
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Народный депутат Украины Игорь Палица не принимал участия в голосовании за проект Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в связи с его пребыванием за границей.
Как сообщает пресс-служба ВР, об этом говорится в заявлении депутата, переданном в Аппарат Верховной Рады Украины.
Напомним, сегодня Верховная Рада приняла в целом закон об основах государственной языковой политики, предложенный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.
За принятие соответствующего решения проголосовали 248 народных депутатов из 364 зарегистрированных в сессионном зале.
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