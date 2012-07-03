За "языковой" закон голосовала карточка депутата, который был в это время за границей

Как сообщает пресс-служба ВР, об этом говорится в заявлении депутата, переданном в Аппарат Верховной Рады Украины.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла в целом закон об основах государственной языковой политики, предложенный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

За принятие соответствующего решения проголосовали 248 народных депутатов из 364 зарегистрированных в сессионном зале.