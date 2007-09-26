Шуфрич пообещал пересчитать яйца, и уточнил чьи

Кандидат в народные депутаты Украины по спискам Партии регионов, руководитель МЧС Нестор ШУФРИЧ заверяет, что в росте цен на продукты питания виноват не Кабинет министров Виктора ЯНУКОВИЧА. Об этом Н.ШУФРИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Сегодня не правительство регулирует цены на продукты питания, - подчеркнул Н.ШУФРИЧ. - Правительство отвечает за цены на электроэнергию, за цены на газ, железнодорожные тарифы, косвенно влияет на цены на нефтепродукты и косвенно влияет на цены на зерно».

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, цены на продукты поднимаются искусственно. Причем, по убеждению Н.ШУФРИЧА, с повышением цен не борются те, кто должен это делать, - главы администраций. «Это функции местных администраций. Сегодня главы администраций назначены указом, а, значит, подконтрольны главному чиновнику на Банковой. <...> То, что сегодня администрации не просто не борются с поднятием цен, а молча их поддерживают, – это действительно является преступлением», - сказал Н.ШУФРИЧ.

При этом он заявил, что после выборов 30 сентября будут наказаны те, кто допустил рост цен на продукты питания. «После 30 сентября мы пересчитаем и кур, и яйца – я имею в виду куриные. Тот, кто спекулировал на этом..., мы найдем возможность, мы все это, безусловно, отрегулируем так, что мало не покажется», - сказал представитель Партии регионов.