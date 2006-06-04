Журналистскому профсоюзу будут делать рестарт

Общее собрание Киевского независимого медиа-профсоюза избрало председателем КНМП журналистку Михайлину СКОРИК.

Как передает корреспондент УНИАН, участники собрания, состоявшегося 3 июня, избрало нового председателя, переизбрало состав комитета КНМП и утвердило программу деятельности организации на 2006 год.

Как отметил в своем отчете экс-председатель КНМП Кирилл ХОРОШИЛОВ, на протяжении прошлого года профсоюзу удалось достичь определенных успехов по делу защиты прав журналистов. В частности, по его словам, удалось добиться “честной ликвидации издания “Президентский вестник” и хорошей компенсации для освобожденных журналистов, благодаря вмешательству профсоюза было заблокировано бездумное массовое сокращение в Национальной телекомпании Украины, а представитель КНМП включен в совещательный орган по реформированию НТКУ при Секретариате Президента.

Кроме того, как сообщил К.ХОРОШИЛОВ, в феврале была создана профсоюзная ячейка в издании “Час.ua”, где проводилась реорганизация и имели место долги по зарплате. Благодаря вмешательству профсоюза были выплачены деньги большинству работников, которым задолжали работодатели.

Но, как отметил К.ХОРОШИЛОВ, все действия аппарата и актива профсоюза были бы значительно более эффективнее, если бы они имели мощную поддержку со стороны всего журналистского сообщества Киева, или по крайней мере той частицы, которые являются членами КНМП.

По мнению К.ХОРОШИЛОВА, на сегодня существует “определенный кризис понимания того, для чего собственно нужен профсоюз, отсутствует, в частности, понимание того, что достичь каких-либо сдвигов возможно лишь благодаря консолидированной позиции”.

Как прибавил председатель независимого медиа-профсоюза Украины Сергей ГУЗЬ, в состав которого входит КНМП, теперь организация КНМП нуждается в рестарте и полной санации. С.ГУЗЬ выразил надежду, что новый лидер КНМП сможет это сделать.

В состав нового комитета, избранного участниками собрания путем рейтингового голосования, вошли Ольга ПАДИРЯКОВА (УНИАН), Алексей БРАТУЩАК (“5 канал”), Влад РУМЯНЦЕВ (НТКУ), Валентин СИНЧАК (представитель ячейки фрилансеров), Андрей ЛАВРИК (“Грани”) и К.ХОРОШИЛОВ.

Вместе с председателем комитет КНМП теперь насчитывает 7 человек. Собрание сократило количество членов комитета в сравнении с прошлым годом (11 человек) из-за того, что большой комитет тяжело было собрать на заседание.

Собрание также решило принять за основу программу деятельности КНМП на 2006 год, разработанную совместно М.СКОРИК и С.ГУЗЕМ.

Программа, в частности, включает такие пункты, как поддержка коллективных переговоров в СМИ, где они проходят сейчас, и начало переговоров там, где нет коллективных договоров; создание секции профсоюза для телевизионщиков; организация лоббистских кампаний по создании общественного вещания и отраслевых переговорах; развитие сайта Бюро фрилансеров, открытие его англоязычной версии; подготовка предложений от профсоюза по легализации заработной платы журналистов, переговоры с правительством и работодателями; организация повышения квалификации журналистов по профессиональным направлениям.