Ющенко отравил кто-то из ”своих”?

Бывший министр здравоохранения Украины и член парламентской комиссии по расследованию обвинений об отравлении Виктора ЮЩЕНКО Николай ПОЛИЩУК полагает, что Президент имел основания с определенной достоверностью говорить о том, что он знает, кто его отравил, но сообщит об этом после президентских выборов.

Об этом Н.ПОЛИЩУК заявил в интервью Би-би-си. По его словам, "известно было, какие силы стояли против В.Ющенко и какие силы не хотели допустить его к президентству".

Объясняя причины того, что обвинения в отравлении никому выдвинуты не были, Н.ПОЛИЩУК подчеркнул, что "и политическая ситуация, которая была в Украине, и политическая нестабильность, и нестабильность правоохранительных органов, в частности, Генеральной прокуратуры, она не способствовала тому, чтобы можно было провести эффективное следствие".

"И вы знаете, кто вел следствие. Долгое время следствие вела Генеральная прокуратура под руководством Святослава ПИСКУНА, который теперь является народным депутатом от Партии регионов. Я думаю, что еще не скоро можно будет получить много информации по этому поводу", - добавил экс-министр.

Н.ПОЛИЩУК не думает, что к отравлению В.Ющенко были причастны зарубежные силы. "Скорее - те структуры, которые были в Украине. Другое дело - откуда диоксин? И такой токсичный диоксин, который выявили у Виктора Андреевича, в официальных лабораториях на территории Украины не производят. Изготовить его в не лабораторных условиях, думаю, очень сложно, чтобы это было незаметно. Значит, версия есть о том, что диоксин мог попасть из-за границ Украины", - цитирует Н.ПОЛИЩУКА «ЛIГАБiзнесIнформ».