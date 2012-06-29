Газпром не исключает иска к Украине в случае недобора газа

Об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал сегодня на пресс-конференции в Москве после годового собрания акционеров компании, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Без сомнения мы очень внимательно относимся к юридическим аспектам исполнения нашего контракта. Без сомнения, документы, которые мы на сегодняшний день имеем, в случае того, что не будет выполнен минимальный объем закупки нашего российского газа могут лечь в основу нашего иска к украинской стороне», - сказал он. При этом он призвал решать проблемы по мере поступления.

По его словам, в юридической плоскости эта проблема может наступить только по итогам 2012 года.

«По прошлому году Украина все свои обязательства по отбору газа с учетом принципа «бери или плати» выполнила. Заявление нашими украинскими коллегами о том, что они сократят объемы закупки нашего газа прозвучали, но я думаю, что надо рассматривать проблемы по мере поступления», - сказал А.Миллер.

«В любом случае условие «бери или плати» считается на годовые контрактные количества и посмотрим, сколько Украина реально газа возьмет. Подчеркиваю, что Украина обязана взять газа столько, чтобы зимой не было проблем. Она обязана закачать газ в подземные хранилища, чтобы не было никаких перебоев и с транзитом и поставкой потребителям Украины», - сказал он.

При этом он снова заявил, что никаких договоренностей с Украиной о снижении объема закупки не достигнуто.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, Украина в январе-марте 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации в 2,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 8,547 млрд куб. м. В денежном выражении в январе-марте т.г. Украина сократила импорт газа из Российской Федерации на 24,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 3,573 млрд долл.

По данным Госстата, в І квартале 2012 года Украина импортировала природный газ только из Российской Федерации.

Напомним, украинская сторона неоднократно заявляла о намерении сократить закупки газа в РФ в этом году до 27 млрд куб. м с предусмотренных контрактом 52 млрд куб. м.

31 мая председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что недостаточный темп закачки газа в украинские хранилища ставит под угрозу стабильное обеспечение Европы газом будущей зимой.