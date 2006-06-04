В Феодосии нет ”спецназа”, только 5-6 человек патруля

Министерство внутренних дел опровергает сообщение российских информагентств и комментарий члена Партии регионов Юрия БОЛДЫРЕВА о том, что в Феодосию на место акций протеста против украинско-американских военных учений, стягивают подразделения спецназначения.

Об этом, как сообщает “5 канал”, заявил начальник ЦОС ГУМВД АРК Александр ДОМБРОВСКИЙ.

По его словам, “поскольку весь горотдел переведен на усиленный режим работы, город не могут, конечно же, оставить без охраны общественного порядка. До шестидесяти человек "спецназовцев" – речь идет о местных внутренних войсках. Они привлекаются к охране общественного порядка в самом городе. Там находится три патруля по два человека, это всего шестеро, и постоянная следственно-оперативная группа на случай обострения ситуации, это тоже приблизительно четыре-пять человек”.

Напомним, что сегодня пресс-служба Партии регионов распространила заявление народного депутата Юрия БОЛДЫРЕВА, который сообщил, что в Феодосийский порт, где продолжается пикетирование против присутствия иностранных военных на территории Украины, подъехали автобусы с бойцами внутренних войск.

"Рано утром в воскресенье к Феодосийскому порту, где продолжается пикетирование против незаконного присутствия иностранных военных на территории Украины подъехали автобусы с бойцами внутренних войск", - сообщил Ю.БОЛДЫРЕВ.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Феодосию прибыло транспортное судно США «Эдвантедж», из которого были разгружены инженерная техника и строительные материалы, предназначенные для совершенствования учебно-тренировочной базы Старокрымского полигона Военно-Морских сил Украины. В то же время местные жители и активисты ряда партий заблокировали груз в порту.

В Министерстве обороны Украины объяснили, что судно «Эдвантедж» - это передовой отряд, который готовит плановые учения «Си бриз-2006». По их словам, это мероприятие запланировано еще в прошлом году, то есть о нем должны знать местная власть и руководство порта. В целом для участия в учениях приглашены 40 стран.

3 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, согласно которому вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О подготовке к проведению многонациональных военных учений "Си Бриз - 2006" и "Тугой узел - 2006". Кроме того, глава государства направил данный законопроект в Верховную Раду для внеочередного рассмотрения как безотлагательный.