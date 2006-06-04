В Берлине открылся музей телевидения
14:54, 04 июня 2006Политика
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Он является единственным музеем в Европе
В Берлине открылся музей телевидения, сообщает сайт Института массовой информации.
Постоянная экспозиция посвящена 53-летней истории телевидения в Западной и Восточной Германии. Также в музее можно будет увидеть передачи, которые были наиболее популярными за все время существования ТВ в Германии.
Музей расположился в комплексе Sony-Center на Потсдамер Платц, где уже находится немецкий Музей кино. Согласно заявлению дирекции, он является единственным музеем такого рода в Европе.
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