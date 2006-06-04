В Берлине открылся музей телевидения, сообщает сайт Института массовой информации.

Постоянная экспозиция посвящена 53-летней истории телевидения в Западной и Восточной Германии. Также в музее можно будет увидеть передачи, которые были наиболее популярными за все время существования ТВ в Германии.

Музей расположился в комплексе Sony-Center на Потсдамер Платц, где уже находится немецкий Музей кино. Согласно заявлению дирекции, он является единственным музеем такого рода в Европе.