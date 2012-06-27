Тимошенко: задача - не позволить Януковичу переписать Конституцию под себя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в письме Ю.Тимошенко, текст которого сегодня был обнародован народным депутатом Сергеем Власенко во время круглого стола относительно реформирования Конституции.

По словам Ю.Тимошенко, практически каждое действие правящей партии является антиконституционным. «Какую статью Конституции ни откроешь, она ежедневно унижается теми, кто обязан по закону гарантировать ее святость», - заявила Ю.Тимошенко.

Она заметила, что проблема сегодня не столько в несовершенном содержании Конституции, а в том, что Президент и представители правящей партии ее не читали, и читать не собираются. «У сегодняшнего режима такая потребность полностью отсутствует. Но у власти есть большое желание сохранить себя надолго», - отметила она.

По словам Ю.Тимошенко, все президенты Украины, кроме Леонида Кравчука, теряя власть, пытались внести изменения в Конституцию "неестественным путем" создания конституционных комиссий, ассамблей и тому подобного. «Цель таких действий одна – сохранить себя во власти и власть для себя. Виктор Янукович - не исключение. Ему тяжело понять, что Конституция Украины - это ценность, а не предохранитель от ответственности в будущем за антиконституционные действия», - отметила она.

Ю.Тимошенко убеждена, что именно «из страха и по соображениям обеспечения собственной безопасности Януковичем создана Конституционная ассамблея, и для того, чтобы диктатуру одного человека сделать конституциализированной».

Лидер «Батьківщини» подчеркнула, что демократические силы не имеют морального права принимать участие в работе ассамблеи. «Наша задача - не позволить Януковичу переписать Конституцию под себя. Мы не можем легализовать мафию через конституционный процесс, ликвидировать нашу национальную идентичность и ликвидировать даже намеки на демократию», - указала она.

Ю.Тимошенко также отметила, что Конституцию нельзя изменять незаконным способом. Она убеждена, что изменение Конституции должно происходить путем проведения референдума или принятием статей согласно порядку, четко очерченному в самой Конституции. «То есть, лишь народ и Верховная Рада имеют право изменять Конституцию. Все остальное – очередное мошенничество подконтрольных Президенту членов новосозданной ассамблеи», - отметила она.

Ю.Тимошенко убеждена, что нынешний состав Верховной Рады скомпрометирован законодательным установлением авторитарного правления, и не имеет морального права касаться Конституции.

«Именно поэтому такой особый вес приобретают следующие парламентские выборы в Украине. Потому что за счет махинаций на мажоритарных округах диктатор в новом парламенте может получить право окончательно исказить украинскую Конституцию. Народу Украины, гражданскому обществу, политикам нужно сделать все возможное, чтобы на парламентских выборах идеологи диктатуры были надежно отправлены в прошлое, и не касались святая святых - украинской Конституции», - заявила Ю.Тимошенко.