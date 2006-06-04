К Феодосии стягивают отряды внутренних войск

В воскресенье к Феодосийскому порту, где продолжается пикетирование против присутствия иностранных военных на территории Украины подъехали автобусы с бойцами внутренних войск.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, заявил народный депутат, член фракции Партии регионов в парламенте Юрий БОЛДЫРЕВ.

"Рано утром в воскресенье к Феодосийскому порту, где продолжается пикетирование против незаконного присутствия иностранных военных на территории Украины подъехали автобусы с бойцами внутренних войск", - сообщил Ю.БОЛДЫРЕВ.

По его словам, "около 4:20 утра к пикету, который проходил у порта Феодосии, подъехали три автобуса, где находилось примерно 60 бойцов внутренних войск". Народный депутат, вместе с представителями пикетирующих и казачества, вступили в переговоры с руководителем отряда.

В то же время Ю.БОЛДЫРЕВ отметил, что пикеты граждан проходят в полном соответствии с законодательством и Конституцией Украины.

Депутат также отметил, что "согласно статье 60 Конституции Украины об ответственности лиц за исполнение преступных приказов, командир прибывшего отряда должен четко понимать, что в случае применения силы, он будет нести ответственность в соответствии с этой статьей".

По информации пресс-службы Партии регионов, в ответ на просьбу Ю.БОЛДЫРЕВА обосновать законности действий, командир отряда заявил, что "никто силу не собирается применять, и отряд прибыл для поддержания общественного порядка".

По словам очевидцев, после беседы депутатов с руководителем подразделения, "автобусы с омоновцами уехали в неизвестном направлении".

Комментируя ситуацию в Феодосийском порту, Ю.БОЛДЫРЕВ отметил: "Конечно, хорошо, что все закончилось благополучно. Но вопросы остаются. Зачем и по чьему приказу на рассвете прибыли подразделения внутренних войск? Какой общественный порядок необходимо было поддерживать в 4 часа утра? И так ли все закончилось бы, не будь присутствия возле пикетчиков народных депутатов? И, самое главное, кому понадобилась такая демонстрация силы, для чего пытаются запугать людей, которые вышли в пикет для защиты суверенитета нашей державы? Так ли должна действовать власть?"

"Мы требуем, чтобы ответы на эти вопросы дала сама власть", - добавил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Феодосию прибыло транспортное судно США «Эдвантедж», из которого были разгружены инженерная техника и строительные материалы, предназначенные для совершенствования учебно-тренировочной базы Старокрымского полигона Военно-Морских сил Украины. В то же время местные жители и активисты ряда партий заблокировали груз в порту.

В Министерстве обороны Украины объяснили, что судно «Эдвантедж» - это передовой отряд, который готовит плановые учения «Си бриз-2006». По их словам, это мероприятие запланировано еще в прошлом году, то есть о нем должны знать местная власть и руководство порта. В целом для участия в учениях приглашены 40 стран.

3 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, согласно которому вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О подготовке к проведению многонациональных военных учений "Си Бриз - 2006" и "Тугой узел - 2006". Кроме того, глава государства направил данный законопроект в Верховную Раду для внеочередного рассмотрения как неотложный.