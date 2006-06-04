Депутатов били, чтоб они проголосовали против Авакова

Фракция “Наша Украина” в понедельник подаст в суд иск в связи с серьезными нарушениями, которые произошли на сессии Харьковского областного совета во время голосования о недоверии председателю Харьковской облгосадминистрации Арсену АВАКОВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сам губернатор А.АВАКОВ на митинге в субботу вечером, который состоялся сразу после голосования в облсовете.

По словам А.АВАКОВА, голосование происходило “с полным нарушением требований законодательства относительно процедуры тайного голосования”, с “драками народных депутатов” в сессионном зале, с “авторитарным принуждением” пребывания депутатов от Партии регионов в малом зале, где “под расписку забирали у них бюллетени”.

А.АВАКОВ заявил, что он лично, а также фракция “Наша Украина” “не согласны с этим”, и в понедельник собираются подать иск в суд “по поводу фальсификаций”. Он заверил своих сторонников на митинге, который проходил на площади Свободы, что его команда не будет предавать людей, которые отстаивают демократические ценности. “Мы не сдадимся”, - заявил А.АВАКОВ в ответ тем, кто, по его словам, “этого ожидает”.

Как сообщал УНИАН, в субботу сессия Харьковского облсовета признала неудовлетворительным отчет А.АВАКОВА о работе в 2005 и первом квартале 2006 года и проголосовала за недоверие губернатору. За недоверие проголосовали 105 депутатов из 109, принявших участие в голосовании. Два члена счетной комиссии отказались подписать протокол об итогах голосования.

По заключению юристов, Президент согласно Конституции и закону о местном самоуправлении, в соответствии с ситуацией, обязан подписать указ об отставке губернатора.