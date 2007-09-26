НУ-НС разрешили привести Ющенко в суд

Киевский окружной административный суд удовлетворил ходатайство блока "Наша Украина - Народная самооборона" о привлечении в качестве третьего лица без самостоятельных исковых требований Президента Украины Виктора Ющенко в деле по иску "НУ-НС" к ЦИК, в котором блок обжалует постановление ЦИК относительно признания действий Президента как агитации за "НУ-НС". Данное ходатайство было удовлетворено в ходе предварительного судебного заседания.

В то же время суд также удовлетворил ходатайство ЦИК о привлечении в качестве третьего лица без самостоятельных исковых требований представителей Соцпартии, жалоба которой на действия Президента стала основанием вынесения ЦИК постановления, которое обжаловал блок "НУ-НС".

Завтра в 9:00 начнется слушание дела по существу, а о принятии окончательного решения по данному делу будет сообщаться дополнительно.

РБК-Украина