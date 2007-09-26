Сегодня последний день, когда можно проверить свои данные в списках

Сегодня последний день, когда можно изменить свои данные в списках избирателей и обжаловать неточности. Граничный срок предусмотрен календарным планом избирательной кампании, напоминает Радио Свобода.

Сегодня же окружкомы должны получить данные о тех гражданах, которые выехали за границу Украины и в отношении которых нед сведений об их возвращении на территорию государства.

Начиная с завтрашнего дня также невозможно будет внести изменения с списки избирателей на заграничных избирательных участках.