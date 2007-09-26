Сегодня последний день, когда можно проверить свои данные в списках
09:14, 26 сентября 2007Политика
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Срок предусмотрен календарным планом
Сегодня последний день, когда можно изменить свои данные в списках избирателей и обжаловать неточности. Граничный срок предусмотрен календарным планом избирательной кампании, напоминает Радио Свобода.
Сегодня же окружкомы должны получить данные о тех гражданах, которые выехали за границу Украины и в отношении которых нед сведений об их возвращении на территорию государства.
Начиная с завтрашнего дня также невозможно будет внести изменения с списки избирателей на заграничных избирательных участках.
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