Ющенко сегодня едет в Волынскую и Львовскую области
08:21, 26 сентября 2007Политика
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Сообщение пресс-службы Президента
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО побывает с рабочей поездкой в Волынской и Львовской областях.
Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, в Луцке глава государства встретится с преподавателями и студентами Волынского государственного университета им. Леси Украинки. В селе Билосток Луцкого района В.ЮЩЕНКО откроет стационарное отделение социального обслуживания пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан.
Во Львове Президент посетит «Семейный дом «Покрова».
Также во Львове в 19.00 при участии В.ЮЩЕНКО начнется региональный телемост под названием «Задания для будущего правительства».
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