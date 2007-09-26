Ющенко сегодня едет в Волынскую и Львовскую области

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО побывает с рабочей поездкой в Волынской и Львовской областях.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, в Луцке глава государства встретится с преподавателями и студентами Волынского государственного университета им. Леси Украинки. В селе Билосток Луцкого района В.ЮЩЕНКО откроет стационарное отделение социального обслуживания пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан.

Во Львове Президент посетит «Семейный дом «Покрова».

Также во Львове в 19.00 при участии В.ЮЩЕНКО начнется региональный телемост под названием «Задания для будущего правительства».