Отныне 3 июня - День независимости Черногории

Парламент Черногории в субботу провозгласил независимость республики.

Как передает РИА «Новости», в начале заседания депутаты утвердили результаты референдума, состоявшегося 21 мая. Согласно докладу Республиканской комиссии по организации референдума, 55,5% избирателей проголосовали за выход республики из состава государственного сообщества Сербии и Черногории.

Затем председатель парламента Ранко КРИВОКАПИЧ зачитал текст Декларации о независимости Черногории и предложил депутатам проголосовать. Все присутствовавшие на заседании парламентарии проголосовали "за", голосовавших против и воздержавшихся не было. На заседание не пришли депутаты оппозиционных партий, входивших в Блок за сохранение государственного сообщества Сербии и Черногории.

После голосования спикер провозгласил независимость Черногории. Перед зданием парламента был устроен фейерверк.

В городах республики проводится праздничное гуляние.