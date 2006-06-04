Прочитал книжку - отдай ее в село

В Киеве завершилась Первая детская книжная ярмарка, которая проходила с 31 мая по 3 июня в Украинском доме. На ней известные украинские общественные деятели собрали 17 тысяч книг для благотворительных нужд. Это очередное достижение зафиксировала Украинская книга рекордов.

Как передает «5-й канал», своими книгами в рамках акции «Буккросинг» поделились известные украинские политики, певцы, общественные деятели и рядовые граждане. Теперь собранные книги поедут в детские дома и сельские школы Киевской области.

В целом во время книжной ярмарки проведено свыше 40 акций, призванных рекламировать чтение. Организаторы убеждены, что будущее Украины за интеллектуальными и образованными гражданами.