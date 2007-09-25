Куницын не собирается оставлять пост главы Севастопольской ГГА

Кандидат в народные депутаты Украины Сергей КУНИЦИН заверил севастопольцев, что после выборов не собирается оставлять пост главы Севастопольской городской государственной администрации. (С.КУНИЦИН - второй номер избирательного списка Избирательного блока Людмилы СУПРУН “Украинский Региональный Актив”.)

Сегодня в прямом эфире Севастопольской региональной государственной ТРК С.КУНИЦИН опроверг слухи, что он после избирательных гонок „оставить город”. По словам С.КУНИЦИНА, его участие в Блоке УРА „не значит”, что он желает идти в Верховную Раду Украины.

Как сказал глава исполнительной власти Севастополя (на данный момент С.КУНИЦИН находится в отпуске - УНИАН), „я выступаю в роли одного из локомотивов этого блока, но у меня нет цели идти в парламент, у меня есть цель работать в Севастополе”. Но, как заметил С.КУНИЦИН, если в результате голосования у блока появится 17 депутатов, „а именно столько будет, если мы наберем три процента, то я убежден, что это будут те люди, которые будут лоббировать интересы Севастополя в том числе, и в этом моя главная задача”.