Ющенко не исключает возвращения Тимошенко на пост премьер-министра

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что Юлия ТИМОШЕНКО может вернуться на должность премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время регионального телемоста «Задачи для будущего правительства».

Он подчеркнул, что у демократических сил есть шанс создать коалицию и он бы не хотел, чтобы они утратили этот шанс как после прошлых парламентских выборов. Говоря о возможном возвращении Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что «все возможно».

При этом он подчеркнул, что «фатального ничего нет. К этому можно вернуться». При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что «необходимо учесть уроки прошлого: речь идет о том, что нужно выходить с уроками».