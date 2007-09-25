Тимошенко: БЮТ поддержит на президентских выборах единую кандидатуру
...А форма правления значения не имеет
Блок Юлии Тимошенко поддержит на будущих президентских выборах единую кандидатуру от демократических сил, если после парламентских выборов будет сформирована демократическая коалиция с блоком «Наша Украина – Народная самооборона».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Луцке.
«Если в парламенте вновь будет создана широкая коалиция, в которую будет привлечена «Наша Украина» и Партия регионов, то, безусловно, наша команда будет принимать участие в президентских выборах», - сказала лидер БЮТ.
Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что для БЮТ не имеет значения, какая форма правления будет в Украине.
«Единственное, что нужно определить, - какая форма правления будет в Украине, потому мы предложили провести референдум. Как только народ определится - можно сразу построить сбалансированную новую Конституцию, а наша команда готова работать и в первой, и во второй форме правления», - сказала она.
Лидер БЮТ отметила, что главное, чтобы власть была логичной, был верно построен баланс власти и чтобы власть была обязательно подконтрольной.
Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что все это должно существовать в системе наличия настоящего правосудия.