Тимошенко: БЮТ поддержит на президентских выборах единую кандидатуру

Блок Юлии Тимошенко поддержит на будущих президентских выборах единую кандидатуру от демократических сил, если после парламентских выборов будет сформирована демократическая коалиция с блоком «Наша Украина – Народная самооборона».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Луцке.

«Если в парламенте вновь будет создана широкая коалиция, в которую будет привлечена «Наша Украина» и Партия регионов, то, безусловно, наша команда будет принимать участие в президентских выборах», - сказала лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что для БЮТ не имеет значения, какая форма правления будет в Украине.

«Единственное, что нужно определить, - какая форма правления будет в Украине, потому мы предложили провести референдум. Как только народ определится - можно сразу построить сбалансированную новую Конституцию, а наша команда готова работать и в первой, и во второй форме правления», - сказала она.

Лидер БЮТ отметила, что главное, чтобы власть была логичной, был верно построен баланс власти и чтобы власть была обязательно подконтрольной.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что все это должно существовать в системе наличия настоящего правосудия.