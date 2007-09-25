Ющенко называет основные задачи нового правительства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет главными задачами для следующего демократического правительства консолидацию общества и воплощение экономических и социальных реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время регионального телемоста «Задачи для будущего правительства».

В.ЮЩЕНКО отвел ведущую роль правительству в вопросе национального единства государства. Кроме того, главными задачами В.ЮЩЕНКО назвал формирование бюджета, борьбу с коррупцией, воплощение экономических и социальных реформ, особенно в сфере образования и здравоохранения.

«Начиная с темы консолидации общества и заканчивая принятием социально-экономических действий это основная квинтэссенция для действий следующего демократического правительства», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Также Президент придал важное значение принятию программы действий правительства. Он выразил сожаление, что за последних полтора года правительство работало без такой программы. Президент считает, что из-за этого было много утрачено возможностей для Украины.